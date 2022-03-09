«Мосинжпроект» представил Главе Екатеринбурга компетенции по управлению столичными программами развития

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов с делегацией Администрации города изучили практику и результаты работы «Мосинжпроект» по управлению столичными программами развития. Об этом сообщил генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов.

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Отмечается, что делегация Администрации Екатеринбурга посетила объекты компании «Мосинжпроект»: территории административно-делового центра «Коммунарка», транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Нижегородская», а также площадку строительства станции «Текстильщики» Большой кольцевой линии.

Сотрудничество с «Мосинжпроект» планируется в рамках реализации на Урале масштабных градостроительных проектов, в том числе развития Екатеринбургской агломерации.



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ФОТО: пресс-служба «Мосинжпроект»
ТЕГИ:МосинжпроектЕкатеринбургМосква
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