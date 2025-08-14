«Мосинжпроект» организовал фотовыставку «Свет и тень московского метро»

Инжиниринговый холдинг «Мосинжпроект» совместно с Российским фондом мира организовал выставку, посвященную 90-летию столичного метрополитена и 95-летию Московского Метростроя. Партнерами мероприятия выступили Фонд развития искусства и фотографии им. Петра Барышникова и Центр «ПроЛаб». Об этом сообщил генеральный директор АО «Мосинжпроект» Максим Гаман.

«Ежедневно многочисленные пассажиры столичного метрополитена любуются красотой вестибюлей и платформ, но это лишь малая часть огромной инфраструктурной системы. Узнать больше о жизни метро поможет фотовыставка, представляющая исторические и современные снимки электродепо, перегонных тоннелей, камер съездов с их сложными коммуникациями, служебных участков и заделов под новые станции», – отметил Максим Гаман.

2 октября 1931 года в нашей стране возникла новая отрасль в строительстве – метростроение. В честь этого события президент Российской Федерации Владимир Путин учредил День метростроителя (указ от 23 января 2023 года). В этом году Московский метрополитен отметил свое 90-летие, а в следующем году Московский Метрострой отмечает 95 лет с момента основания.

Выставка, приуроченная к памятным датам, будет работать на Тверском бульваре до 30 августа включительно. На стендах представлено 64 фотографии, включая панорамные снимки станций метро. Автор изображений – Александр Попов, лектор, автор статей и фотограф Московского Метростроя, снимающий подземную инфраструктуру более 25 лет.

«Мосинжпроект» – один из крупнейших инжиниринговых холдингов России, включен в перечень системообразующих организаций российской экономики в сфере строительства и ЖКХ. За годы работы специалисты холдинга внесли вклад в создание свыше шести тысяч километров автодорог и более 100 дорожных сооружений. С участием компании с 2011 года в Москве введено свыше 170 километров линий и 80 станций метро, построено и реконструировано 13 электродепо. Кроме того, создан ряд знаковых объектов гражданского строительства.





