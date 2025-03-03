Мошенники в сфере ИЖС обманули россиян на 30 млрд рублей
Мошенники в сфере индивидуального жилищного строительства (ИЖС) за последние пять лет обманули россиян минимум на 30 млрд рублей. Об этом пишут «Известия».
По данным Всероссийской инициативной группы пострадавших в сфере ИЖС, в список обманувших потребителей компаний внесли уже более 100 организаций.
Эсперт по недвижимости Евгений Ткачев считает, что появление обманутых покупателей в сегменте ИЖС, в основном, связано с особенностями юридического оформления сделок.
«Новый механизм с эскроу-счетами в ИЖС сейчас будет закрывать эти риски при оформлении ипотеки на строительство дома, а вот проблему с частными домами, которые превратились в долгострои, нужно решать отдельно», - подчеркнул он.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому маткапитал можно будет направить на ИЖС через механизм эскроу-счётов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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