Мошенники украли у актрисы Тамары Абросимовой 477 тысяч рублей

Народная артистка России, актриса петербургского театра имени Веры Комиссаржевской Тамара Абросимова лишилась 477 тысяч рублей из-за действий мошенников, пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы города.

СМИ: Актера Дмитрия Певцова обманули на миллион рублей подставные сотрудники ФСБ

Заявление от Абросимовой поступило в отдел полиции Петроградского района. Актриса сообщила, что ей позвонил неизвестный и под предлогом оказания услуг по улучшению качества сотовой связи предложил перейти по ссылке. После этого с банковской карты женщины списали 477 тысяч рублей.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество).

В начале марта жертвой мошенников стал актер из сериала «Возвращение Мухтара» Александр Воеводин. По данным СМИ, злоумышленники попросили его срочно сменить SIM-карту, после чего списали с его счета 250 тысяч рублей, отмечает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:Санкт-ПетербургТеатрАктрисаМошенники

Горячие новости

Все новости

партнеры