Мошенники украли у актрисы Тамары Абросимовой 477 тысяч рублей
Народная артистка России, актриса петербургского театра имени Веры Комиссаржевской Тамара Абросимова лишилась 477 тысяч рублей из-за действий мошенников, пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы города.
Заявление от Абросимовой поступило в отдел полиции Петроградского района. Актриса сообщила, что ей позвонил неизвестный и под предлогом оказания услуг по улучшению качества сотовой связи предложил перейти по ссылке. После этого с банковской карты женщины списали 477 тысяч рублей.
По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество).
В начале марта жертвой мошенников стал актер из сериала «Возвращение Мухтара» Александр Воеводин. По данным СМИ, злоумышленники попросили его срочно сменить SIM-карту, после чего списали с его счета 250 тысяч рублей, отмечает «Радиоточка НСН».
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