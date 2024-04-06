Мошенники стали чаще маскироваться под «Госуслуги»

«В данный момент развивается преступная схема с фишинговыми ссылками, которые ведут якобы на портал государственных услуг либо на "сайт" какого-либо госучреждения», – уточнила она в комментарии РИА Новости.

В этом случае мошенники могут стремиться получить доступ к персональным данным гражданина или его личного кабинета, который потом используют в других мошеннических схемах для регистрации на сторонних интернет-ресурсах, пояснила Чулкова.

Она напомнила, что рассылки с портала госуслуг являются лишь уведомительными и не требуют от пользователя совершать переход на другие интернет-ресурсы. Также представитель полиции обратила внимание на то, что сотрудники портала «Госуслуги» никогда не звонят пользователям.

Ранее Минцифры посоветовало защитить аккаунт на «Госуслугах» с помощью сложного пароля, сообщение размещено в Telegram-канале ведомства. Также гражданам рекомендуют подключить двухфакторную аутентификацию и не переходить по подозрительным ссылкам, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».





