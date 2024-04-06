Мошенники стали чаще маскироваться под «Госуслуги»
Становится все более распространенным мошенничество под видом предоставления государственных услуг якобы через официальный портал. Об этом заявила следователь ГСУ ГУМВД по Петербургу и Ленобласти подполковник юстиции Софья Чулкова.
«В данный момент развивается преступная схема с фишинговыми ссылками, которые ведут якобы на портал государственных услуг либо на "сайт" какого-либо госучреждения», – уточнила она в комментарии РИА Новости.
В этом случае мошенники могут стремиться получить доступ к персональным данным гражданина или его личного кабинета, который потом используют в других мошеннических схемах для регистрации на сторонних интернет-ресурсах, пояснила Чулкова.
Она напомнила, что рассылки с портала госуслуг являются лишь уведомительными и не требуют от пользователя совершать переход на другие интернет-ресурсы. Также представитель полиции обратила внимание на то, что сотрудники портала «Госуслуги» никогда не звонят пользователям.
Ранее Минцифры посоветовало защитить аккаунт на «Госуслугах» с помощью сложного пароля, сообщение размещено в Telegram-канале ведомства. Также гражданам рекомендуют подключить двухфакторную аутентификацию и не переходить по подозрительным ссылкам, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru