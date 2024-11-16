Мошенники придумали новую схему для взлома аккаунтов

Злоумышленники представляются сотрудниками госструктур и сообщают о якобы пришедшем заказном письме, предлагая отправить уведомление на почтовый или электронный адрес. Затем у жертвы просят проверочный код, необходимый для «оформления заявки».



Если человек прерывает разговор, ему перезванивают снова, утверждая, что первый звонок был от мошенников, и просят код для «защиты данных».

Ранее мошенники стали использовать схему с почтовыми отправлениями, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

