Мошенники придумали новую схему для взлома аккаунтов

Современные телефонные аферисты изобретают всё более изощрённые схемы обмана, заявил заслуженный юрист России Иван Соловьёв в интервью агентству «Прайм».

Мошенники атакуют россиян в домовых чатах

Злоумышленники представляются сотрудниками госструктур и сообщают о якобы пришедшем заказном письме, предлагая отправить уведомление на почтовый или электронный адрес. Затем у жертвы просят проверочный код, необходимый для «оформления заявки».

Если человек прерывает разговор, ему перезванивают снова, утверждая, что первый звонок был от мошенников, и просят код для «защиты данных».

Ранее мошенники стали использовать схему с почтовыми отправлениями, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Владимир Гердо
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