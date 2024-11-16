Мошенники придумали новую схему для взлома аккаунтов
Современные телефонные аферисты изобретают всё более изощрённые схемы обмана, заявил заслуженный юрист России Иван Соловьёв в интервью агентству «Прайм».
Злоумышленники представляются сотрудниками госструктур и сообщают о якобы пришедшем заказном письме, предлагая отправить уведомление на почтовый или электронный адрес. Затем у жертвы просят проверочный код, необходимый для «оформления заявки».
Если человек прерывает разговор, ему перезванивают снова, утверждая, что первый звонок был от мошенников, и просят код для «защиты данных».
Ранее мошенники стали использовать схему с почтовыми отправлениями, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru