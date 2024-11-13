Мошенники стали использовать схему с почтовыми отправлениями

Затем мошенники заявили ей, что якобы зафиксировали попытки получить кредит на крупную сумму под ее поручительство. Они убедили москвичку снять сбережения, а также получить кредит и перевести все деньги якобы на безопасные счета.

Обманутая женщина перевела мошенникам более 1,8 млн рублей.

Ранее Росфинмониторинг предупредил об участившихся случаях мошенничества, когда злоумышленники звонят россиянам и представляются сотрудниками ведомства.

