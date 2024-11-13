Мошенники стали использовать схему с почтовыми отправлениями

Аферисты начали использовать схему мошенничества с установкой фейковых приложений под предлогом получения почтовых отправлений. Об этом сообщила прокуратура Москвы.

По данным ведомства, злоумышленники сообщили 65-летней женщине о поступлении на ее имя посылки, для получения которой требуется установить приложение. После перехода по ссылке и установки программы ее телефон на время перестал работать.

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Затем мошенники заявили ей, что якобы зафиксировали попытки получить кредит на крупную сумму под ее поручительство. Они убедили москвичку снять сбережения, а также получить кредит и перевести все деньги якобы на безопасные счета.

Обманутая женщина перевела мошенникам более 1,8 млн рублей.

Ранее Росфинмониторинг предупредил об участившихся случаях мошенничества, когда злоумышленники звонят россиянам и представляются сотрудниками ведомства.

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ФОТО: РИА Новости/Александр Кряжев
ТЕГИ:ПочтаМошенники

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