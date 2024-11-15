Мошенники атакуют россиян в домовых чатах
В России аферисты стали атаковать граждан в домовых чатах с помощью объявлений, сообщают «Известия» со ссылкой на МВД РФ.
Злоумышленники представляются новыми жильцами, добавляются в домовой чат и размещают объявление о продаже товара. Когда покупатель находится, мошенники сначала предлагает ему встретиться, однако затем сообщает, что сможет отправить покупку только с курьером.
Для оформления доставки аферист присылает ссылку, которая по факту оказывается фишинговой. Пройдя по ней, покупатель запускает на свой смартфон вредоносное ПО, которое крадет данные о его банковских картах.
Ранее мошенники стали использовать схему с почтовыми отправлениями, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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