Мошенники атакуют россиян в домовых чатах

Злоумышленники представляются новыми жильцами, добавляются в домовой чат и размещают объявление о продаже товара. Когда покупатель находится, мошенники сначала предлагает ему встретиться, однако затем сообщает, что сможет отправить покупку только с курьером.

Для оформления доставки аферист присылает ссылку, которая по факту оказывается фишинговой. Пройдя по ней, покупатель запускает на свой смартфон вредоносное ПО, которое крадет данные о его банковских картах.

Ранее мошенники стали использовать схему с почтовыми отправлениями, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

