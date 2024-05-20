Эксперт предупредил о мошенниках, предлагающих пройти флюорографию за счет ОМС

Мошенники начали предлагать россиянам якобы пройти флюорографию за счет средств обязательного медицинского страхования. Таким образом злоумышленники могут похитить платежные данные или получить доступ к личному кабинету на портале госуслуг, предупредил гендиректор компании SafeTech Денис Калемберг.

Эксперт отметил, что мошеннический звонок может быть похож на легитимный, так как флюорографию рекомендуют проходить ежегодно.

«Звонящий предлагает выбрать для прохождения ближайшую поликлинику (из числа реальных медицинских учреждений), выбрать дату и время приема, и для подтверждения записи просто назвать код из смс», — рассказал Калемберг в беседе с РИА Новости.

С кодом злоумышленники могут подтвердить транзакцию по списанию средств со счета. Это возможно, если у них есть доступ в мобильный банк жертвы или данные ее карты. Кроме того, мошенники таким образом могут получить доступ к «Госуслугам» человека и провести ряд махинаций от оформления микрозаймов до получения доступа к данным о счетах и доходах и перепродажи информации, отмечает РЕН ТВ.

