Аналитики предупредили россиян об активизации хакеров на майских праздниках

Во время майских праздников проукраинские хакеры становятся активнее, предупредили аналитики Threat Intelligence компании F.A.C.C.T. в Telegram-канале.

По их словам, атаки зачастую направлены на госкомпании и медиа, также под ударом могут оказаться объекты критической информационной инфраструктуры, транспортный, туристический и логистический секторы.

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До этого сообщалось, что мошенники создали новые ресурсы ко Дню Победы, на которых ветеранам Великой Отечественной войны и членам их семей обещают выплату компенсаций.

Поддельные сайты обнаружили специалисты департамента Digital Risk Protection. Ресурсы разработали для участников мошеннических партнерских программ, привлекающих жертв на фишинговые и скамерские страницы, передает «Радиоточка НСН». Более того, мошенники начали красть аккаунты россиян в Telegram c помощью сети веб-сайтов с картинками.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
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