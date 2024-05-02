Аналитики предупредили россиян об активизации хакеров на майских праздниках
Во время майских праздников проукраинские хакеры становятся активнее, предупредили аналитики Threat Intelligence компании F.A.C.C.T. в Telegram-канале.
По их словам, атаки зачастую направлены на госкомпании и медиа, также под ударом могут оказаться объекты критической информационной инфраструктуры, транспортный, туристический и логистический секторы.
До этого сообщалось, что мошенники создали новые ресурсы ко Дню Победы, на которых ветеранам Великой Отечественной войны и членам их семей обещают выплату компенсаций.
Поддельные сайты обнаружили специалисты департамента Digital Risk Protection. Ресурсы разработали для участников мошеннических партнерских программ, привлекающих жертв на фишинговые и скамерские страницы, передает «Радиоточка НСН». Более того, мошенники начали красть аккаунты россиян в Telegram c помощью сети веб-сайтов с картинками.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru