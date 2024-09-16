Мошенники начали заманивать россиян в несуществующие инвестпроекты Дурова

В объявлениях преступников как правило обещается раздача гражданам криптовалюты Toncoin и Notcoin, связанных с Telegram и Дуровым. Так, мошенники фабрикуют новости якобы от известных СМИ с сообщениями, что у Дурова действует новый инвестиционный проект, который поможет разбогатеть.

Егоров призвал всех быть внимательными и не привязывать свои криптокошельки к сомнительным сайтам.

Ранее в Билайне рассказали, что злоумышленники придумали новую схему мошенничества: они звонят под видом операторов связи и предлагают мобильные тарифы со скидкой, а затем просят перевести деньги якобы для «гарантии подключения», передает RT.

