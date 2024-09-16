Мошенники начали заманивать россиян в несуществующие инвестпроекты Дурова

После ареста основателя Telegram Павла Дурова во Франции мошенники начали обманывать россиян, пытаясь втянуть их в несуществующие инвестпроекты Дурова, рассказал ведущий аналитик департамента Digital Risk Protection компании F.A.С.С.T. Евгений Егоров. Его слова приводит «Газета.Ru».

Мошенники «переключились» на приложения для здоровья

В объявлениях преступников как правило обещается раздача гражданам криптовалюты Toncoin и Notcoin, связанных с Telegram и Дуровым. Так, мошенники фабрикуют новости якобы от известных СМИ с сообщениями, что у Дурова действует новый инвестиционный проект, который поможет разбогатеть.

Егоров призвал всех быть внимательными и не привязывать свои криптокошельки к сомнительным сайтам.

Ранее в Билайне рассказали, что злоумышленники придумали новую схему мошенничества: они звонят под видом операторов связи и предлагают мобильные тарифы со скидкой, а затем просят перевести деньги якобы для «гарантии подключения», передает RT.

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ФОТО: ТАСС / AP
ТЕГИ:КриптовалютаПавел ДуровМошенничество

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