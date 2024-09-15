Мошенники «переключились» на приложения для здоровья

Злоумышленники начали подделывать приложения для здоровья, которые выманивают у данные банковской карты под видом оплаты дополнительных функций, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление члена комитета Госдумы по информационной политике Антона Немкина.

В первой половине 2024 года мошенники на 30% чаще использовали технологию Deepfake

По его словам, мошенники создают фальшивые мобильные приложения, которые якобы помогают следить за здоровьем, отслеживать физическую активность или вести дневник питания.

Кроме данных карты, аферисты могут получить доступ к истории медицинских обращений пользователя.

Ранее россиянам рассказали о звонках мошенников под видом «Госуслуг» и «Мосэнерго», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
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