Мошенники начали предлагать россиянам деньги за просмотры интернет-магазинов

Мошенники предлагают россиянам просматривать товары в интернет-магазине за деньги и получать до 30 тысяч рублей в день. Об этом пишут Известия со ссылкой на пресс-службу ВТБ.

«Известия»: Мошенники начали вымогать деньги с помощью фото фейковых банковских карт

По данным организации, злоумышленники пишут гражданам с иностранных телефонных номеров, для подтверждения участия и уточнения условий работы жертву просят связаться с администратором в удобном мессенджере. Мошенническая схема работает по принципу пирамиды: «сотрудника» просят внести небольшую сумму денег, которая якобы будет постоянно расти от числа просмотров товаров в Сети. Однако жертва не сможет вывести «заработанное» и потеряет деньги.

Как отметил старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов, все подобные схемы с «приемом на работу» нацелены на привлечение наибольшего числа людей и выманивание максимального количества денег.

«Чтобы обезопасить себя, надо просто не реагировать на такие рассылки, не гнаться за легкой доходностью и обращать внимание на номер телефона, с которого приходит сообщение — даже если аккаунт похож на официальный и имеет название компании и логотип», — порекомендовал эксперт.

Ранее глава департамента информационно-аналитических исследований компании T.Hunter Игорь Бедеров предупредил, что мошенники могут получить доступ к геолокации смартфона и скрыто делать фото и аудиозаписи с помощью шпионских ссылок, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
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