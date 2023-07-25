Мошенники начали предлагать россиянам деньги за просмотры интернет-магазинов
Мошенники предлагают россиянам просматривать товары в интернет-магазине за деньги и получать до 30 тысяч рублей в день. Об этом пишут Известия со ссылкой на пресс-службу ВТБ.
По данным организации, злоумышленники пишут гражданам с иностранных телефонных номеров, для подтверждения участия и уточнения условий работы жертву просят связаться с администратором в удобном мессенджере. Мошенническая схема работает по принципу пирамиды: «сотрудника» просят внести небольшую сумму денег, которая якобы будет постоянно расти от числа просмотров товаров в Сети. Однако жертва не сможет вывести «заработанное» и потеряет деньги.
Как отметил старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов, все подобные схемы с «приемом на работу» нацелены на привлечение наибольшего числа людей и выманивание максимального количества денег.
«Чтобы обезопасить себя, надо просто не реагировать на такие рассылки, не гнаться за легкой доходностью и обращать внимание на номер телефона, с которого приходит сообщение — даже если аккаунт похож на официальный и имеет название компании и логотип», — порекомендовал эксперт.
Ранее глава департамента информационно-аналитических исследований компании T.Hunter Игорь Бедеров предупредил, что мошенники могут получить доступ к геолокации смартфона и скрыто делать фото и аудиозаписи с помощью шпионских ссылок, напоминает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Призывникам запретят покидать РФ со дня размещения повестки в реестре вручённых
- Пушилин заявил об уничтожении трети поставленного Киеву западного оружия
- Нарушителей ПДД в Вологодской области будут искать с помощью дронов
- Спасатели в Таджикистане эвакуировали с гор группу альпинистов РФ
- Минобороны России: ВСУ пытались атаковать патрульный корабль «Сергей Котов»
- Мошенники начали предлагать россиянам деньги за просмотры интернет-магазинов
- Число погибших от отравления «Мистер Сидром» выросло до 46
- Движение морского транспорта остановлено в Севастополе
- Бастрыкин заявил о причастности обвиняемых в подготовке убийства Соловьёва к терактам
- Делегация Минобороны РФ во главе с Шойгу отправляется в КНДР
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru