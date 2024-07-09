Мошенники начали обманывать россиян при помощи YouTube

Мошенники также придумали новую легенду для обмана по телефону, сообщает РИА Новости со ссылкой на директора продукта «Защитник» МТС Андрея Бийчука. По его словам, злоумышленники представляются сотрудниками мобильных операторов и сообщают о произошедшем сбое в системе, в результате чего тариф, которым пользовался абонент ранее, больше недоступен.

Мошенник предлагает помочь вернуть старый тариф, для чего просит предоставить доступ к личному кабинету абонента оператора, чтобы выманит личные данные пользователя, передает «Радиоточка НСН».

