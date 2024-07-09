Мошенники начали обманывать россиян при помощи YouTube
Мошенники начали обманывать россиян при помощи YouTube, сообщили в российской компании F.A.C.C.T., пишут «Известия».
Так, злоумышленники рассылают письма, которые маскируют под уведомления от видеохостинга о якобы оставленном комментарии к ролику. Тема комментария всегда одна – как быстро разбогатеть на якобы новом проекте. Пользователи ради из любопытства переходят по ссылке, которая ведет их на мошеннический сайт.
Мошенники также придумали новую легенду для обмана по телефону, сообщает РИА Новости со ссылкой на директора продукта «Защитник» МТС Андрея Бийчука. По его словам, злоумышленники представляются сотрудниками мобильных операторов и сообщают о произошедшем сбое в системе, в результате чего тариф, которым пользовался абонент ранее, больше недоступен.
Мошенник предлагает помочь вернуть старый тариф, для чего просит предоставить доступ к личному кабинету абонента оператора, чтобы выманит личные данные пользователя, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Российские бизнесмены столкнулись с нехваткой 130 тысяч программистов
- СМИ: Мошенники развели женщину с помощью дипфейка Собянина и замминистра МВД РФ
- СМИ: Кушанашвили могут провести еще одну операцию
- Мошенники начали обманывать россиян при помощи YouTube
- В Удмуртии 24 ребенка отравились в оздоровительном лагере
- Пять человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Запорожской области
- «НАШЕ РАДИО» в Москве переехало на частоту 101,8 FM
- «Искандер» уничтожил колонну военной техники ВСУ в Стецковке
- Первый турецкий спутник связи подал сигнал с орбиты
- Доходы россиян от онлайн-платформ выросли на 40%
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru