Мошенники начали обманывать россиян при помощи YouTube

Мошенники начали обманывать россиян при помощи YouTube, сообщили в российской компании F.A.C.C.T., пишут «Известия».

Так, злоумышленники рассылают письма, которые маскируют под уведомления от видеохостинга о якобы оставленном комментарии к ролику. Тема комментария всегда одна – как быстро разбогатеть на якобы новом проекте. Пользователи ради из любопытства переходят по ссылке, которая ведет их на мошеннический сайт.

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Мошенники также придумали новую легенду для обмана по телефону, сообщает РИА Новости со ссылкой на директора продукта «Защитник» МТС Андрея Бийчука. По его словам, злоумышленники представляются сотрудниками мобильных операторов и сообщают о произошедшем сбое в системе, в результате чего тариф, которым пользовался абонент ранее, больше недоступен.

Мошенник предлагает помочь вернуть старый тариф, для чего просит предоставить доступ к личному кабинету абонента оператора, чтобы выманит личные данные пользователя, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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