Мосгорсуд вынес новый приговор Мамаеву и Кокорину с тем же наказанием

Московский городской суд принял решение не изменять сроки заключения по приговору Пресненского суда футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву. При этом Мосгорсуд вынес новый приговор на основании представления прокурора по делу о драках в столице.

Небольшие изменения внесены в раздел квалификации действий осуждённых, передает Ura.ru. Речь идёт об эпизоде с главой департамента Минпромторга Денисом Паком. Сторона обвинения настаивала, чтобы там появилась формулировка «Хулиганство с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия» (речь идёт о стуле).