Общество

Мосгорсуд вынес новый приговор Мамаеву и Кокорину с тем же наказанием

13 июня17:28

Московский городской суд принял решение не изменять сроки заключения по приговору Пресненского суда футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву. При этом Мосгорсуд вынес новый приговор на основании представления прокурора по делу о драках в столице.

Небольшие изменения внесены в раздел квалификации действий осуждённых, передает Ura.ru. Речь идёт об эпизоде с главой департамента Минпромторга Денисом Паком. Сторона обвинения настаивала, чтобы там появилась формулировка «Хулиганство с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия» (речь идёт о стуле).

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Как отмечает RT, Мосгорсуд постановил, как и низшая инстанция, что Кокорин и его брат Кирилл отправятся на полтора года в колонию общего режима, а Мамаев и их товарищ Александр Протасовицкий — на один год и пять месяцев.

Ранее сегодня на заседании Мосгорсуда Александр Кокорин попросил суд проявить гуманизм, а Павел Мамаев назвал происходящее позором и шоу.

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Фото: РИА Новости
ТЕГИ:Павел МамаевКокоринПриговор