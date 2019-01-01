Мосгорсуд вынес новый приговор Мамаеву и Кокорину с тем же наказанием
Московский городской суд принял решение не изменять сроки заключения по приговору Пресненского суда футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву. При этом Мосгорсуд вынес новый приговор на основании представления прокурора по делу о драках в столице.
Небольшие изменения внесены в раздел квалификации действий осуждённых, передает Ura.ru. Речь идёт об эпизоде с главой департамента Минпромторга Денисом Паком. Сторона обвинения настаивала, чтобы там появилась формулировка «Хулиганство с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия» (речь идёт о стуле).
Как отмечает RT, Мосгорсуд постановил, как и низшая инстанция, что Кокорин и его брат Кирилл отправятся на полтора года в колонию общего режима, а Мамаев и их товарищ Александр Протасовицкий — на один год и пять месяцев.
Ранее сегодня на заседании Мосгорсуда Александр Кокорин попросил суд проявить гуманизм, а Павел Мамаев назвал происходящее позором и шоу.
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