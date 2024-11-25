Мосгорсуд утвердил заочный арест актера Смольянинова

Московский городской суд принял решение оставить без изменения постановление об аресте актера Артура Смольянинова, внесенного Минюстом в реестр иностранных агентов, а Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов, по делу о распространении фейков об армии РФ. Таким образом жалоба артиста на соответствующий вердикт Басманного районного суда российской столицы отклонена.

Жорин заявил, что внесенный в список террористов Смольянинов не сможет сниматься в кино

Суд первой инстанции 29 октября вынес решение о заочном аресте Смольянинова по двум статья – о возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства и о публичном распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ.

Актер ранее многократно выступал с публичной критикой действий России на Украине. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», после начала спецоперации он уехал за границу.

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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