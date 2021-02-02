ОМОН оцепил здание Мосгорсуда перед заседанием по делу Навального

Меры безопасности усилены у Мосгорсуда, где во вторник состоится заседание по вопросу о замене оппозиционеру Алексею Навальному условного срока на реальный по делу «Ив Роше». Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что к зданию суда стянуты сылы ОМОН Росгвардии и 2-го оперативного полка, предназначенного для разгона активистов. В здание суда пускают только участников заседаний и аккредитованных журналистов. Металлические заграждения установлены на подступах к суду. Омоновцы для передвижения используют пассажирские автобусы Мосгортранса. Прилегающие к суду улицы перекрыли с помощью снегоуборочной техники. Отмечается, что правоохранительные органы также усилили меры безопасности на станции метро Пушкинская, где 23 января прошла многочисленная акция в поддержку политика.