ОМОН оцепил здание Мосгорсуда перед заседанием по делу Навального
Меры безопасности усилены у Мосгорсуда, где во вторник состоится заседание по вопросу о замене оппозиционеру Алексею Навальному условного срока на реальный по делу «Ив Роше». Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что к зданию суда стянуты сылы ОМОН Росгвардии и 2-го оперативного полка, предназначенного для разгона активистов. В здание суда пускают только участников заседаний и аккредитованных журналистов. Металлические заграждения установлены на подступах к суду. Омоновцы для передвижения используют пассажирские автобусы Мосгортранса. Прилегающие к суду улицы перекрыли с помощью снегоуборочной техники. Отмечается, что правоохранительные органы также усилили меры безопасности на станции метро Пушкинская, где 23 января прошла многочисленная акция в поддержку политика.
Во время пребывания Навального в Германии после предполагаемого отравления ядом, ФСИН подала ходатайство о замене его условного срока на реальный из-за систематической неявки на регистрацию в течение 2020 года. По возвращении Навального в Москву из Берлина 17 января, он был задержан
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