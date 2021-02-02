Улицы вокруг Мосгорсуда 2 февраля будут перекрыты из-за суда по Навальному
Улицы вокруг Мосгорсуда, где 2 февраля будет проходить слушание по делу оппозиционера Алексея Навального, будут перекрыты. Об этом сообщает ГУ МВД России по Москве на своем официальном сайте.
Данные об ограничении дорожного движения появились накануне суда, где будут принято решение по замене условного срока Навальному на реальный. ГИБДД закроет проезд от улицы 1 -я Бухвостова до улицы Богородский вал - с 00.00 часов 02 февраля, также с 9 утра частично будут перекрыты улицы 3-я Бухвостова, улица Краснобогатырская и Проектируемый проезд 917.
Навальный был задержан 17 января в аэропорту Шереметьево по прибытии из Берлина, где он проходил лечение. Химкинский суд Москвы заключил Навального под стражу до 15 февраля. В 11 утра 2 февраля суд должен принять решение по ходатайству ФСИН о замене политику условного наказания на реальное.
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