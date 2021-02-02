Улицы вокруг Мосгорсуда 2 февраля будут перекрыты из-за суда по Навальному

Данные об ограничении дорожного движения появились накануне суда, где будут принято решение по замене условного срока Навальному на реальный. ГИБДД закроет проезд от улицы 1 -я Бухвостова до улицы Богородский вал - с 00.00 часов 02 февраля, также с 9 утра частично будут перекрыты улицы 3-я Бухвостова, улица Краснобогатырская и Проектируемый проезд 917.

Навальный был задержан 17 января в аэропорту Шереметьево по прибытии из Берлина, где он проходил лечение. Химкинский суд Москвы заключил Навального под стражу до 15 февраля. В 11 утра 2 февраля суд должен принять решение по ходатайству ФСИН о замене политику условного наказания на реальное.

