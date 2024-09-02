Мосгорсуд смягчил приговор по делу о вымогательстве у главы Ростеха

Речь идёт о коммерческом директоре Ксении Собчак Кирилле Суханове, бывшем главном редакторе журнала Tatler Ариане Кузьмине и журналисте Тамерлане Бигаеве, которых приговорили лишению свободы в колонии строгого режима.

Отмечается, что по итогам рассмотрения дела по апелляционным жалобам адвокатов Суханову срок лишения свободы сократили с 7,5 до 5,5 года, Кузьмину и Бигаеву - с семи до пяти лет.

Ранее Мосгорсуд оставил без изменений приговор журналистке Александре Баязитовой, которая получила пять лет лишения свободы за вымогательство у топ-менеджера «Промсвязьбанка» Александра Ушакова, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

