Пинал под столом: Ефремов пожаловался на Пашаева

Осуждённый на восемь лет колонии за смертельное ДТП актёр Михаил Ефремов во время рассмотрения апелляции на приговор в Мосгорсуде пожаловался на действия адвоката Эльмана Пашаева, ранее представлявшего его интересы в это судебном процессе.

В частности, Ефремов подчеркнул, что именно Пашаев убедил его отказаться от признания вины, убедив, что нет доказательств.

«Самое ужасное, что делал Пашаев: он говорил какие-то оскорбительные вещи в сторону потерпевших», - приводит слова Ефремова телеканал РЕН ТВ. Артист отметил, что просил адвоката не делать этого, но тот, по всей видимости, «не понял серьёзности положения».

Ефремов также заявил, что Пашаев якобы пнул его под столом, чтобы тот ответил утвердительно на вопрос адвоката потерпевших Александра Добровинского, согласен ли артист со своим защитником.

«Это была действительно большая ошибка с адвокатом», - полагает Ефремов.

