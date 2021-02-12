Мосгорсуд проверит законность замены Навальному условного срока на реальный 20 февраля

Позже журналист и телеведущий Владимир Познер назвал приговор оппозиционеру «неоправданно жёстким». Заявление тележурналиста опубликовано на его официальном сайте. По словам Познера, он не знаком с официальными документами, в связи с чем «не хотел бы разбираться в том, нарушил ли он [Навальный] правила своего условного приговора».

«Но если исходить из положения, что нарушил, то приговор – три с половиной года тюремного заключения – представляется мне неоправданно жёстким. Изоляция человека оправдана в том случае, когда его нарушение представляет собой опасность для общества, чего никак нельзя сказать о прегрешении Навального (если оно имело место)», — считает журналист.



