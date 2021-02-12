Мосгорсуд проверит законность замены Навальному условного срока на реальный 20 февраля
Мосгорсуд проверит законность замены Алексею Навальному условного срока на реальный по делу «Ив Роше» 20 февраля. Об этом пишет ТАСС.
2 февраля Симоновский суд Москвы на выездном заседании в Мосгорсуде заменил условный срок оппозиционера по делу «Ив Роше» реальным и приговорил Навального к 3,5 годам колонии общего режима. С учетом проведенного под под домашним арестом времени, Навальный просидит в колонии 2 года 8 месяцев.
Позже журналист и телеведущий Владимир Познер назвал приговор оппозиционеру «неоправданно жёстким». Заявление тележурналиста опубликовано на его официальном сайте. По словам Познера, он не знаком с официальными документами, в связи с чем «не хотел бы разбираться в том, нарушил ли он [Навальный] правила своего условного приговора».
«Но если исходить из положения, что нарушил, то приговор – три с половиной года тюремного заключения – представляется мне неоправданно жёстким. Изоляция человека оправдана в том случае, когда его нарушение представляет собой опасность для общества, чего никак нельзя сказать о прегрешении Навального (если оно имело место)», — считает журналист.
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