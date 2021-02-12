Защита Навального подаст апелляцию на отмену условного срока

Защита Алексея Навального в пятницу намерена подать жалобу на решение о замене ему условного срока на реальный по делу «Ив Роше». Об этом рассказала его адвокат Светлана Михайлова.

«Сегодня будем подавать жалобу», - сообщила она РИА Новости.

Названа причина обыска в штабе Навального

Симоновский суд Москвы 2 февраля принял решение отменил оппозиционному политику условный срок по этому делу на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН из-за многократного нарушения Навальным условий испытательного срока.

Между тем, в пятницу Бабушкинском суде состоится заседание по уголовному делу против Навального о клевете на ветерана Великой Отечественной войны.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Алексей Навальный
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