Защита Навального подаст апелляцию на отмену условного срока

Симоновский суд Москвы 2 февраля принял решение отменил оппозиционному политику условный срок по этому делу на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН из-за многократного нарушения Навальным условий испытательного срока.

Между тем, в пятницу Бабушкинском суде состоится заседание по уголовному делу против Навального о клевете на ветерана Великой Отечественной войны.



