Мосгорсуд продлил арест Елене Блиновской на один месяц

Мосгорсуд продлил арест блогеру и «королеве марафонов» Елене Блиновской по делу о неуплате налогов, легализации денежных средств и неправомерном обороте средств платежей на один месяц, до 19 августа. Об этом сообщило РИА Новости.

«Ходатайство следствия удовлетворить, продлить обвиняемой Блиновской меру пресечения в виде содержания под стражей до 19 августа», - заявил судья.