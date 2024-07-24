Мосгорсуд продлил арест Елене Блиновской на один месяц
Мосгорсуд продлил арест блогеру и «королеве марафонов» Елене Блиновской по делу о неуплате налогов, легализации денежных средств и неправомерном обороте средств платежей на один месяц, до 19 августа. Об этом сообщило РИА Новости.
«Ходатайство следствия удовлетворить, продлить обвиняемой Блиновской меру пресечения в виде содержания под стражей до 19 августа», - заявил судья.
В ходе заседания следователь отметил, что меру пресечения необходимо было продлить, так как основания для содержания Блиновской под стражей не изменились.
При этом сама блогер выразила недоумение по поводу своего положения и подчеркнула, что никогда не скрывалась от следствия, а ее муж трудится на благо стране в зоне проведения спецоперации. Также стало известно, что она выплатила 230 миллионов 285,5 тысяч рублей из общей суммы долга перед налоговой в размере более 677 миллионов рублей, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru