Мосгорсуд признал законным приговор гражданину США и РФ Вудлэнду за наркотики

Мосгорсуд признал обоснованным приговор гражданину США и России Роберту Вудлэнду по обвинению о незаконном обороте наркотиков. Вердикт Останкинского районного суда, который 4 июля 2024 года назначил фигуранту дела 12,5 лет лишения свободы, оставлен в силе.

Таким образом, апелляция защиты на приговор, отклонена, передает «Интерфакс». Адвокаты ходатайствовали о смягчении приговора, либо направлении дела на новое рассмотрение. Как напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН», Вудлэнда задержали п в Москве при попытке закладки наркотиков в тайник.