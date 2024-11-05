Мосгорсуд признал законным приговор гражданину США и РФ Вудлэнду за наркотики
Мосгорсуд признал обоснованным приговор гражданину США и России Роберту Вудлэнду по обвинению о незаконном обороте наркотиков. Вердикт Останкинского районного суда, который 4 июля 2024 года назначил фигуранту дела 12,5 лет лишения свободы, оставлен в силе.
Таким образом, апелляция защиты на приговор, отклонена, передает «Интерфакс». Адвокаты ходатайствовали о смягчении приговора, либо направлении дела на новое рассмотрение. Как напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН», Вудлэнда задержали п в Москве при попытке закладки наркотиков в тайник.
По данным прокуратуры российской столицы, американец действовал в составе организованной. Крупную партию мефедрона он забрал 3 января 2024 года в лесопарке подмосковных Мытищ по указанию организатора сбыта зелья. Наркотик обвиняемый перевез в квартиру на Широкой улице в Москве, где расфасовал в свёртки для закладок.
Роберту Вудлэнду 32 года. Он родился в Пермской области, вскоре его усыновила семья из США и увезла с собой. В 2020 году он вернулся в Россию.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru