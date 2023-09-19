Мосгорсуд признал экстремистской молодежную организацию «Новое величие»
Московский городской суд признал экстремистской молодежную организацию «Новое величие», несколько ее членов ранее были осуждены за преступления экстремистской направленности. Об этом сообщил ТАСС.
Таким образом, суд удовлетворил исковые требования Минюста РФ. Теперь эта организация считается запрещенной, ее символику запрещено демонстрировать или публиковать. Кроме этого, участники организации могут быть привлечены к уголовной ответственности, которая предусмотрена за финансирование деятельности такого объединения.
Ранее в отношении участников «Нового величия» было возбуждено об организации экстремистского сообщества и участии в нем. Согласно версии следствия, они планировали захватить власть в РФ путем государственного переворота, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru