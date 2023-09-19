Мосгорсуд признал экстремистской молодежную организацию «Новое величие»

Таким образом, суд удовлетворил исковые требования Минюста РФ. Теперь эта организация считается запрещенной, ее символику запрещено демонстрировать или публиковать. Кроме этого, участники организации могут быть привлечены к уголовной ответственности, которая предусмотрена за финансирование деятельности такого объединения.

Ранее в отношении участников «Нового величия» было возбуждено об организации экстремистского сообщества и участии в нем. Согласно версии следствия, они планировали захватить власть в РФ путем государственного переворота, передает «Радиоточка НСН».

