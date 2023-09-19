Мосгорсуд признал экстремистской молодежную организацию «Новое величие»

Московский городской суд признал экстремистской молодежную организацию «Новое величие», несколько ее членов ранее были осуждены за преступления экстремистской направленности. Об этом сообщил ТАСС.

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Таким образом, суд удовлетворил исковые требования Минюста РФ. Теперь эта организация считается запрещенной, ее символику запрещено демонстрировать или публиковать. Кроме этого, участники организации могут быть привлечены к уголовной ответственности, которая предусмотрена за финансирование деятельности такого объединения.

Ранее в отношении участников «Нового величия» было возбуждено об организации экстремистского сообщества и участии в нем. Согласно версии следствия, они планировали захватить власть в РФ путем государственного переворота, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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