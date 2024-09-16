Мосгорсуд приговорил криминального авторитета к 15 годам колонии
Мосгорсуд признал криминального авторитета Давида Чачибая виновным по статье «занятие высшего положения в преступной иерархии». Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.
Отмечается, что в 2014 году лица, имеющие авторитет в криминальном мире, признали Чачибая «лицом, занимающим высшее положение в преступной иерархии», закрепив за ним «зону преступного влияния в учреждениях уголовно-исполнительной системы, расположенных в Москве, Санкт-Петербурге, в Московской, Смоленской, Ульяновской и Ленинградских областях».
Также было установлено, что в 2020 году участники организованной Чачибаем преступной группы вымогали 15 млн рублей. В это связи он был признан виновным по статье «вымогательство».
«Суд назначил окончательно наказание в виде 15 лет лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», - говорится в сообщении.
Ранее Второй западный окружной военный суд приговорил к пожизненному заключению криминального авторитета Олега Медведева, известного как Шишкан, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru