Житель Самары фиктивно поставил на учет более 80 мигрантов
Куйбышевский районный суд Самары приговорил местного жителя к 2,5 годам колонии строгого режима за фиктивную постановку на миграционный учет более 80 мигрантов и за совершение 10 краж и мелких хищений. Об этом сообщила прокуратура региона в Telegram-канале.
Суд установил, что в январе и феврале 2023 года обвиняемый фиктивно зарегистрировал по месту своего жительства 84 граждан Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана.
Помимо этого, с июня по декабрь 2023 года он осуществлял кражи товаров из розничных магазинов.
Суд назначил ему наказание в виде двух с половиной лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru