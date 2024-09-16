Житель Самары фиктивно поставил на учет более 80 мигрантов

Куйбышевский районный суд Самары приговорил местного жителя к 2,5 годам колонии строгого режима за фиктивную постановку на миграционный учет более 80 мигрантов и за совершение 10 краж и мелких хищений. Об этом сообщила прокуратура региона в Telegram-канале.

Суд установил, что в январе и феврале 2023 года обвиняемый фиктивно зарегистрировал по месту своего жительства 84 граждан Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана.

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Помимо этого, с июня по декабрь 2023 года он осуществлял кражи товаров из розничных магазинов.

Суд назначил ему наказание в виде двух с половиной лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости, Андрей Старостин
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