Житель Самары фиктивно поставил на учет более 80 мигрантов

Куйбышевский районный суд Самары приговорил местного жителя к 2,5 годам колонии строгого режима за фиктивную постановку на миграционный учет более 80 мигрантов и за совершение 10 краж и мелких хищений. Об этом сообщила прокуратура региона в Telegram-канале.

Суд установил, что в январе и феврале 2023 года обвиняемый фиктивно зарегистрировал по месту своего жительства 84 граждан Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана.