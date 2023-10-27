Мосгорсуд приговорил физика Губанова к 12 годам колонии за госизмену

Московский городской суд приговорил к 12 годам колонии ученого-физика Анатолия Губанова по делу о государственной измене. Об этом 27 октября сообщила пресс-служба суда.

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Материалы уголовного дела были засекречены. Процесс по делу ученого прошел в закрытом режиме.

Губанов работал начальником отдела в Центральном аэрогидродинамическом институте имени Н. Е. Жуковского (ЦАГИ). Его задержали в декабре 2020 года.

Физика заподозрили в передаче секретных разработок авиационной промышленности за рубеж.

Первый апелляционный суд общей юрисдикции 23 октября признал законным приговор осужденному на 14 лет за госизмену основателю компании Group-IB Илье Сачкову, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Руслан Кривобок
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