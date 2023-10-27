Мосгорсуд приговорил физика Губанова к 12 годам колонии за госизмену
Московский городской суд приговорил к 12 годам колонии ученого-физика Анатолия Губанова по делу о государственной измене. Об этом 27 октября сообщила пресс-служба суда.
Материалы уголовного дела были засекречены. Процесс по делу ученого прошел в закрытом режиме.
Губанов работал начальником отдела в Центральном аэрогидродинамическом институте имени Н. Е. Жуковского (ЦАГИ). Его задержали в декабре 2020 года.
Физика заподозрили в передаче секретных разработок авиационной промышленности за рубеж.
Первый апелляционный суд общей юрисдикции 23 октября признал законным приговор осужденному на 14 лет за госизмену основателю компании Group-IB Илье Сачкову, напоминает «Радиоточка НСН».
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