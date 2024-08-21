Мосгорсуд попросили заменить реальный срок Баязитовой и Архаровой на условный
Топ-менеджер «Промсвязьбанка» Александр Ушаков обратился в Мосгорсуд с просьбой смягчить наказание для журналистки Александры Баязитовой и медиатехнолога Ольги Архаровой. Об этом сообщает РИА Новости.
На заседании по рассмотрению жалоб защиты на приговор администраторам Telegram-канала «Адские бабки» представитель Ушакова Олег Востряков заявил, что его клиент попросил заменить назначенный им реальный срок на условный, «предусмотренный статьёй 73 УК РФ».
Адвокат Елена Федулова заявила, что обращения с просьбой о смягчении приговора Архаровой также направили три депутата Госдумы.
Ранее Баязитову приговорили к пяти годам лишения свободы по делу о вымогательстве у Ушакова. Архарова получила по этому же делу 4,5 года лишения свободы, сообщает RT.
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