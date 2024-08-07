Администратора Telegram-канала Moscow Calling приговорили к 6,5 года колонии
Столичный Черемушкинский суд приговорил администратора Telegram-канала Moscow Calling Андрея Куршина (признан в России иноагентом) к 6,5 года заключения. Об этом пишет РИА Новости.
Фигуранта признали виновным в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании ВС России.
«Суд... назначил ему наказание в виде 6 лет и 6 месяцев лишения свободы», — отметили в учреждении.
Также Куршину на четыре года запретили администрирование сайтов. Фигурант будет отбывать наказание в колонии общего режима.
Куршина задержали в августе прошлого года, напоминает Ura.ru. По данным следствия, в 2022 году он опубликовал пост с фейками о действиях российской армии. Куршин частично признал вину.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru