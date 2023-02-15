Мосгорсуд подтвердил законность признания Венедиктова иноагентом

Мосгорсуд признал законным внесение бывшего главного редактора радио «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова в список СМИ-иноагентов, сообщает ТАСС.

Пригожин решил отдать Венедиктову победу в суде из-за слов о хозяине «ЧВК Вагнер»

В частности, апелляционная жалоба журналиста на решение Черемушкинского суда Москвы была отклонена.

Министерство юстиции РФ включило Венедиктова в реестр СМИ-иноагентов в апреле 2022 года. Экс-главред «Эха Москвы» решил оспорить действия ведомства, однако Черемушкинский районный суд его иск отклонил, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Гунеев
ТЕГИ:СудИноагентыСМИЖурналистыАлексей Венедиктов
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