Мосгорсуд подтвердил законность признания Венедиктова иноагентом
15 февраля 202314:22
Мосгорсуд признал законным внесение бывшего главного редактора радио «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова в список СМИ-иноагентов, сообщает ТАСС.
В частности, апелляционная жалоба журналиста на решение Черемушкинского суда Москвы была отклонена.
Министерство юстиции РФ включило Венедиктова в реестр СМИ-иноагентов в апреле 2022 года. Экс-главред «Эха Москвы» решил оспорить действия ведомства, однако Черемушкинский районный суд его иск отклонил, сообщает RT.
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15 февраля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru