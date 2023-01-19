Пригожин решил отдать Венедиктову победу в суде из-за слов о хозяине «ЧВК Вагнер»
Бизнесмен, основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что «дарит» победу в суде бывшему главному редактору радиостанции «Эхо Москвы» Алексею Венедиктову (признан в РФ иностранным агентом). Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-службы предпринимателя.
«Я таким образом не противодействовал и не пытаюсь противодействовать решениям суда. Пусть российский суд будет беспристрастным», - сказал Пригожин.
Ранее ТАСС сообщил, что адвокат Калой Ахильгов, представлявший в суде интересы Алексея Венедиктова, заявил, что Пресненский районный суд Москвы в связи с новыми обстоятельствами проведет повторное заседание по иску предпринимателя, основателя ВЧК «Вагнер» Евгения Пригожина к Венедиктову.
Так, суд ранее признал недостоверными слова Венедиктова о том, что Пригожин является «хозяином» ЧВК «Вагнер». Истец позже сам признал достоверность этой информации, в связи с чем адвокат попросил суд отменить предыдущее решение, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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