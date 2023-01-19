Пригожин решил отдать Венедиктову победу в суде из-за слов о хозяине «ЧВК Вагнер»

Он отметил, что режим молчания о ЧВК «Вагнер» уже выполнил свою задачу. Также Пригожин указал, что может подарить победу в суде всем тем, у кого он выигрывал.

«Я таким образом не противодействовал и не пытаюсь противодействовать решениям суда. Пусть российский суд будет беспристрастным», - сказал Пригожин.

Ранее ТАСС сообщил, что адвокат Калой Ахильгов, представлявший в суде интересы Алексея Венедиктова, заявил, что Пресненский районный суд Москвы в связи с новыми обстоятельствами проведет повторное заседание по иску предпринимателя, основателя ВЧК «Вагнер» Евгения Пригожина к Венедиктову.

Так, суд ранее признал недостоверными слова Венедиктова о том, что Пригожин является «хозяином» ЧВК «Вагнер». Истец позже сам признал достоверность этой информации, в связи с чем адвокат попросил суд отменить предыдущее решение, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

