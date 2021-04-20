Мосгорсуд подтвердил секретность дела об экстремизме ФБК

Иск прокуратуры столицы РФ о признании «Фонда борьбы с коррупцией" (организация, выполняющая функции иноагента в России), «Фонда защиты прав граждан» и общественного движения «Штабы Навального» экстремистскими организациями будет рассмотрен в закрытом режиме. Это подтвердили в Московском городском суде.

Там объяснили такой формат маркировкой материалов грифом «секретно», уточнив, что его присвоило надзорное ведомство. Ранее о засекречивании материалов дела сообщил директор ФБК Иван Жданов. По его словам, из-за этого юристу ФБК отказали в ознакомлении с ними.

Прочитать их адвокату и представителям организаций можно будет только 26 апреля, в день судебного заседания. В качестве подтверждения Жданов также выложил в сети копию определения Мосгорсуда.

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По оценке экспертов, в случае признания структур, связанных с Навальным, экстремистскими, уголовная ответственность будет грозить не только организаторам НКО, но также рядовым активистам и финансовым донаторам.

Между тем, Евгений Ройзман, возможно, попытается занять место Алексея Навального в оппозиции. Бывший мэр Екатеринбурга ведет переговоры с администрацией президента о выдвижении в Госдуму, сообщил URA.RU осведомлённый источник.

По его оценке, таким образом Ройзман может привлечь голоса оппозиционных избирателей, оттянуть на себя внимание от ситуации с самим Навальным и его голодовкой в колонии, и снизить градус недовольства властью.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МосгорсудЭкстремизмАлексей Навальный
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