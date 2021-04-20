Мосгорсуд подтвердил секретность дела об экстремизме ФБК

Иск прокуратуры столицы РФ о признании «Фонда борьбы с коррупцией" (организация, выполняющая функции иноагента в России), «Фонда защиты прав граждан» и общественного движения «Штабы Навального» экстремистскими организациями будет рассмотрен в закрытом режиме. Это подтвердили в Московском городском суде.

Там объяснили такой формат маркировкой материалов грифом «секретно», уточнив, что его присвоило надзорное ведомство. Ранее о засекречивании материалов дела сообщил директор ФБК Иван Жданов. По его словам, из-за этого юристу ФБК отказали в ознакомлении с ними.

Прочитать их адвокату и представителям организаций можно будет только 26 апреля, в день судебного заседания. В качестве подтверждения Жданов также выложил в сети копию определения Мосгорсуда.