Мосгорсуд отказался освободить из СИЗО журналиста из США Гершковича

Рассмотрев апелляционную жалобу адвоката журналиста, судья не удовлетворил ее и оставил в силе решение Лефортовского районного суда города Москвы, который ранее оставил Гершковича под стражей до 30 марта 2024 года.

Федеральная служба безопасности сообщила о его задержании в Екатеринбурге 30 марта 2023 года. По данным ФСБ, он собирал секретные сведения «о деятельности одного из предприятий военно-промышленного комплекса» РФ. Сам репортёр свою вину отвергает, напоминает «Радиоточка НСН».

