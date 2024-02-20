Мосгорсуд отказался освободить из СИЗО журналиста из США Гершковича
Мосгорсуд отказался освободить из СИЗО обвиняемого в шпионаже корреспондента московского бюро Wall Street Journal Эвана Гершковича. Об этом сообщает пресс-служба суда.
Рассмотрев апелляционную жалобу адвоката журналиста, судья не удовлетворил ее и оставил в силе решение Лефортовского районного суда города Москвы, который ранее оставил Гершковича под стражей до 30 марта 2024 года.
Федеральная служба безопасности сообщила о его задержании в Екатеринбурге 30 марта 2023 года. По данным ФСБ, он собирал секретные сведения «о деятельности одного из предприятий военно-промышленного комплекса» РФ. Сам репортёр свою вину отвергает, напоминает «Радиоточка НСН».
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