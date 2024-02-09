Путин: Американский журналист Гершкович получал секретную информацию
Журналист из США Эван Гершкович получал секретную информацию, сообщил президент Владимир Путин американскому журналисту Такеру Карлсону.
По словам главы государства, делал он это конспиративно, поэтому некорректно отрицать факт шпионажа. Карлсон в разговоре упомянул Гершковича и заметил, что в качестве жеста доброй воли Москва могла бы отпустить его. «Если человек получает секретную информацию, делает это на конспиративной основе, то это называется шпионаж. Он этим именно и занимался», — указал российский лидер.
По словам Путина, держать Гершковича в российской тюрьме не имеет смысла и Москва открыта для переговоров с Вашингтоном по поводу возвращения журналиста на родину.
Ранее Лефортовский районный суд российской столицы удовлетворил просьбу следствия о продлении заключения под стражей американского журналиста Эвана Гершковича.
Федеральная служба безопасности 30 марта 2023 года сообщила о задержании журналиста в Екатеринбурге. ФСБ утверждает, что гражданин США собирал секретные сведения «о деятельности одного из предприятий военно-промышленного комплекса» РФ. Сам репортёр свою вину отвергает.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru