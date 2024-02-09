Путин: Американский журналист Гершкович получал секретную информацию

По словам главы государства, делал он это конспиративно, поэтому некорректно отрицать факт шпионажа. Карлсон в разговоре упомянул Гершковича и заметил, что в качестве жеста доброй воли Москва могла бы отпустить его. «Если человек получает секретную информацию, делает это на конспиративной основе, то это называется шпионаж. Он этим именно и занимался», — указал российский лидер.

По словам Путина, держать Гершковича в российской тюрьме не имеет смысла и Москва открыта для переговоров с Вашингтоном по поводу возвращения журналиста на родину.

Ранее Лефортовский районный суд российской столицы удовлетворил просьбу следствия о продлении заключения под стражей американского журналиста Эвана Гершковича.

Федеральная служба безопасности 30 марта 2023 года сообщила о задержании журналиста в Екатеринбурге. ФСБ утверждает, что гражданин США собирал секретные сведения «о деятельности одного из предприятий военно-промышленного комплекса» РФ. Сам репортёр свою вину отвергает.

