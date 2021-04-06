Мосгорсуд оставил под арестом экс-губернатора Белозерцева

Согласно решению судьи, приговор об аресте Белозерцева признан законным и обоснованным. Бывший глава региона останется в следственном изоляторе до 20 мая.

Белозерцев был задержан 21 марта. По данным следствия, в течение 2020 года экс-губернатор получил взятки на общую сумму более 31 млн рублей от главы группы фармкомпаний «Биотэк» Бориса Шпигеля, его супруги и топ-менеджеров. Все фигуранты дела арестованы. Белозерцев не признает свою вину.

