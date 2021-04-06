У Белозерцева нашли незарегистрированное оружие и боеприпасы
В ходе обыска у бывшего главы Пензенской области Ивана Белозерцева обнаружено незарегистрированное боевое оружие и боеприпасы к нему, передает ТАСС.
Агентство ссылается на следователя в Мосгорсуде, где рассматривается жалоба на арест бывшего главы региона.
Белозерцева задержали в воскресенье, 21 марта. По данным следствия, в течение 2020 года Шпигель, его жена и топ-менеджеры передали губернатору взятку в виде денег и ценностей на общую сумму более 31 млн рублей. Белозерцев свою вину не признает. Басманный суд Москвы вынес решение об аресте губернатора сроком на два месяца - до 20 мая.
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