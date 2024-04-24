Мосгорсуд оставил Блиновскую в СИЗО до 26 июля
24 апреля 202415:58
Московский городской суд продлил срок ареста блогеру Елене Блиновской по делу о неуплате налогов. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что суд удовлетворил ходатайство следствия и оставил женщину в СИЗО ещё на три месяца - до 26 июля.
Защита блогера намерена обжаловать это решение.
Ранее адвокат Блиновской Наталия Сальникова заявила, что следствие согласилось на снятие ареста с части имущества её клиентки, что бы она смогла погасить долги по налогам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru