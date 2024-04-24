Мосгорсуд оставил Блиновскую в СИЗО до 26 июля

Московский городской суд продлил срок ареста блогеру Елене Блиновской по делу о неуплате налогов. Об этом сообщает РИА Новости.

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Отмечается, что суд удовлетворил ходатайство следствия и оставил женщину в СИЗО ещё на три месяца - до 26 июля.

Защита блогера намерена обжаловать это решение.

Ранее адвокат Блиновской Наталия Сальникова заявила, что следствие согласилось на снятие ареста с части имущества её клиентки, что бы она смогла погасить долги по налогам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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