Мосгорсуд оставил Блиновскую в СИЗО до 26 июля

Отмечается, что суд удовлетворил ходатайство следствия и оставил женщину в СИЗО ещё на три месяца - до 26 июля.

Защита блогера намерена обжаловать это решение.

Ранее адвокат Блиновской Наталия Сальникова заявила, что следствие согласилось на снятие ареста с части имущества её клиентки, что бы она смогла погасить долги по налогам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

