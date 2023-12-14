Мосгорсуд оставил Блиновскую под домашним арестом до конца января
Московский городской суд подтвердил законность продления домашнего ареста блогера Елены Блиновской, обвиняемой в неуплате налогов.
Апелляционная инстанция признала законным решение Замоскворецкого районного суда оставить Блиновскую под домашним арестом до 26 января 2024 года, сообщило агентство ТАСС.
Из жалобы защиты блогера следует, что инспекторы проверяют ее по всем налогам и сборам за 2022 год. В апелляционной жалобе адвокат утверждала, что для ответов на требования ФНС необходим онлайн-доступ в банки, которого Блиновская лишена по решению суда.
Блогера задержали в апреле 2023 года при попытке покинуть Россию. Против нее возбудили уголовное дело за уклонение от уплаты налогов в размере 1,4 миллиарда рублей, напоминает «Радиоточка НСН».
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