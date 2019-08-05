Мосгорсуд оставил арестованными 437 млн рублей Абызова

Московский городской суд признал законным арест 437 миллионов рублей на счетах бывшего министра открытого правительства Михаила Абызова, которому предъявлено обвинение в крупном хищении, а также создании преступного сообщества с использованием служебного положения. Как сообщает АГН «Москва», таким образом, оставлено в силе решение Басманного районного суда, которое оспаривали адвокаты.

Ранее Басманный суд продлил арест Абызову до 25 октября, также арестовал денежные средства и имущество экс-чиновника. В общей сложности речь, по оценке защиты обвиняемого, идёт о 20 с лишним миллиардах рублей. На этот же срок продлен арест других пяти обвиняемых по делу.

По версии следствия, Михаил Абызов и его подельники обманули акционеров ОАО «Сибирская энергетическая компания» и ОАО «Региональные электрические сети» и сумели похитить 4 миллиарда рублей. После этого средства были выведены за границу через офшоры.

