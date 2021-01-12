Мосгорсуд немного «скостил» сроки двоим фигурантам дела «Нового величия»

Московский городской суд принял решение о смягчении приговора двоим фигурантам делу сообщества «Новое величие», признанного в России экстремистским. Руслану Костыленкову назначено 6 лет и 9 месяцев колонии, Петру Карамзину - 6 лет и 3 месяца. Ранее они были приговорены Люблинским районным судом к 7 годам и 6,5 года соответственно.

В конце прошлого года президент России Владимир Путин на встрече с правозащитниками в Кремле выразил готовность ещё раз рассмотреть отдельные аспекты по делу «Нового величия». Глава государства, в частности, пообещал поручить Генпрокуроре расследовать факты незаконного воздействия на обвиняемых.