Мосгорсуд немного «скостил» сроки двоим фигурантам дела «Нового величия»

Московский городской суд принял решение о смягчении приговора двоим фигурантам делу сообщества «Новое величие», признанного в России экстремистским. Руслану Костыленкову назначено 6 лет и 9 месяцев колонии, Петру Карамзину - 6 лет и 3 месяца. Ранее они были приговорены Люблинским районным судом к 7 годам и 6,5 года соответственно.

В конце прошлого года президент России Владимир Путин на встрече с правозащитниками в Кремле выразил готовность ещё раз рассмотреть отдельные аспекты по делу «Нового величия». Глава государства, в частности, пообещал поручить Генпрокуроре расследовать факты незаконного воздействия на обвиняемых.

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Десять членов неформальной организации были задержаны в марте 2018 года в Москве по обвинению в создании экстремистского сообщества.

В августе фигуранты получили от условных сроков до семи лет колонии общего режима. Защита обжаловала вердикт.

По версии следствия, обвиняемые хотели слой захватить власть в России, устроив государственный переворот. Сами подсудимые утверждают, что идею создания такой организации им «подбросили» специально внедренные агенты МВД и ФСБ.

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ФОТО: РИА Новости
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