«Решили посадить непонятно за что». В СПЧ оценили приговор «Новому величию»

Люблинский районный суд российской Москвы в четверг признал виновными в создании экстремистского сообщества семерых участников организации «Новое величие». Его участникам вменяют создание экстремистского сообщества и участие в нём. Следствие настаивает, что они ставили своей целью захват власти в России, для чего собирались организовать государственный переворот.

Глава комиссии по гражданскому контролю за правоохранительными органами Совета по правам человека при президенте Игорь Каляпин заявил в эфире НСН, что не доверяет тому, что будет написано в приговоре суда.



«Я не доверяю тому, что будет написано в приговоре суда», - заявил Каляпин НСН.



Он пояснил, что не изучал все материалы дела, а потому не готов как эксперт говорить о несправедливости приговора, но по делу много важных вопросов, на которые нет ответа.