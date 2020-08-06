«Решили посадить непонятно за что». В СПЧ оценили приговор «Новому величию»
Глава комиссии по гражданскому контролю за правоохранительными органами Совета по правам человека (СПЧ) при президенте Игорь Каляпин считает, что к делу «Нового величия» есть много вопросов, ответы на которые еще не получены.
Люблинский районный суд российской Москвы в четверг признал виновными в создании экстремистского сообщества семерых участников организации «Новое величие». Его участникам вменяют создание экстремистского сообщества и участие в нём. Следствие настаивает, что они ставили своей целью захват власти в России, для чего собирались организовать государственный переворот.
Глава комиссии по гражданскому контролю за правоохранительными органами Совета по правам человека при президенте Игорь Каляпин заявил в эфире НСН, что не доверяет тому, что будет написано в приговоре суда.
«Я не доверяю тому, что будет написано в приговоре суда», - заявил Каляпин НСН.
Он пояснил, что не изучал все материалы дела, а потому не готов как эксперт говорить о несправедливости приговора, но по делу много важных вопросов, на которые нет ответа.
«Участие провокатора в организации «Нового величия» всем известно и этот факт не нашел никакой оценки, мы не услышали позицию правоохранительных органов. Действия, инспирированные этим провокатором, по логике следствия, требует обвинения этих молодых людей в совершении страшного преступления», - отметил он, добавив, что наличие провокации не исключает, что участники группы совершали какие-то экстремистские действия.
По словам Каляпина, общественность не видит никаких разумных комментариев по факту участия в деле этого провокатора. «У всех сложилось впечатление, что вот решили посадить и посадили в результате провокации непонятно за что», - подчеркнул он.
Дело участников организации «Новое величие» развивается с 2018 года. По нему проходят десять человек. Девять активистов движения «Новое величие» были задержаны в марте 2018 года, причем одной из них на тот момент не было и 18 лет. Обвинение против них строится на показаниях трех сотрудников силовых структур, работавших под прикрытием. Фигурантам дела грозит до десяти лет лишения свободы.
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