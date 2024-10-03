Мосгорсуд не изменил 12-летний срок экс-министру Михаилу Абызову
Московский городской суд оставил неизменным приговор Преображенского суда, который в декабре прошлого года приговорил к 12 годам колонии строгого режима экс-министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова по делу о мошенничестве и преступном сообществе.
Таким образом, приговор вступил в законную силу и стал обязательным для исполнения. После оглашения адвокат Абызова Тимофей Гриднев сообщил «Интерфаксу», что защита продолжит добиваться оправдания Абызова и обжалует приговор в кассационном суде.
Обвинительный приговор вынесли бывшему министру 21 декабря 2023 года. Помимо реального срока лишения свободы, суд назначил ему штраф в размере 80 млн рублей и на три года запретил занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в госорганах. Потерпевшим по делу проходила АО «Региональные энергетические сети».
Абызова задержали в конце марта 2019 года, с тех пор он находится в СИЗО, передает «Радиоточка НСН».
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