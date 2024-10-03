Мосгорсуд не изменил 12-летний срок экс-министру Михаилу Абызову

Таким образом, приговор вступил в законную силу и стал обязательным для исполнения. После оглашения адвокат Абызова Тимофей Гриднев сообщил «Интерфаксу», что защита продолжит добиваться оправдания Абызова и обжалует приговор в кассационном суде.

Обвинительный приговор вынесли бывшему министру 21 декабря 2023 года. Помимо реального срока лишения свободы, суд назначил ему штраф в размере 80 млн рублей и на три года запретил занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в госорганах. Потерпевшим по делу проходила АО «Региональные энергетические сети».

Абызова задержали в конце марта 2019 года, с тех пор он находится в СИЗО, передает «Радиоточка НСН».

