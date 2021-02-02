Мосгорсуд назначил новую судью по делу Навального

В карточке дела Алексея Навального сменилась фамилия судьи. Теперь вместо Юлии Окуневой рассматривать представление ФСИН о замене политику условного срока на реальный будет судья Наталья Репникова, следует из размещенной на официальном сайте Мосгорсуда информации.

Ранее Репникова вела дело о хищении 1,3 млрд рублей при строительстве космодрома “Восточный”. Все четыре фигуранты дела были признаны виновными и получили наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 10 лет.

Ранее издание The Insider писало, что члены семьи судьи Окуневой получает госконтракты от силовых ведомств, в том числе от ФСИН.