Мосгорсуд назначил новую судью по делу Навального

В карточке дела Алексея Навального сменилась фамилия судьи. Теперь вместо Юлии Окуневой рассматривать представление ФСИН о замене политику условного срока на реальный будет судья Наталья Репникова, следует из размещенной на официальном сайте Мосгорсуда информации.

Ранее Репникова вела дело о хищении 1,3 млрд рублей при строительстве космодрома “Восточный”. Все четыре фигуранты дела были признаны виновными и получили наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 10 лет.

Ранее издание The Insider писало, что члены семьи судьи Окуневой получает госконтракты от силовых ведомств, в том числе от ФСИН.

Собчак предрекла Навальному 3 года реального срока

Симоновский суд Москвы на выездном заседании в Мосгорсуде рассматривает дело о замене Алексею Навальному условного срока на реальный по делу «Ив Роше». Здание Мосгорсуда оцепил ОМОН, прилегающие к суду улицы перекрыты спецтехникой.



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