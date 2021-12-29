Мосгорсуд ликвидировал центр «Мемориал»
Мосгорсуд вынес решение о ликвидации правозащитного центра «Мемориал» (организация признана иноагентом на территории РФ) по иску столичной прокуратуры.
Сам ПЦ заявил в суде, что его работа полезна для государства, а дело о ликвидации – политическое. Защита «Мемориала» намерена обжаловать приговор.
Накануне Верховный суд вынес аналогичное решение по международному «Мемориалу» (эта организация также признана иноагентом в РФ).
Иски о ликвидации обоих структур «Мемориала» подали соответственно Генеральная прокуратура и прокуратура Москвы. По оценке ведомства, международный «Мемориал» искажает память о Великой Отечественной войне и «создает лживый образ СССР как террористического государства». Кроме того, эксперты прокуратуры выявили в деятельности правозащитного центра оправдание террористических и экстремистских организаций.
В беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте, журналист и публицист Николай Сванидзе назвал ликвидацию организации «позорным» решением, направленным на «вымарывание истории».
«По–видимому, «Мемориал» мешал силовым структурам и органам госбезопасности наложить свою лапу на страну. Это такая метка, они метят территорию. Это абсолютно позорное демонстративное решение, направленное на вымарывание нашей исторической и человеческой памяти. При этом, конечно, «Мемориал» невозможно ликвидировать по сути. Он продолжит работать, но это будет трудно. Считается, что память о репрессиях очерняет наше прошлое, хотя правда очернять не может», - уверен собеседник «Радиоточки НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,5 млн+21 119 / сут.
Умерли
307 тыс.+932 / сут.
Выздоровели
9,4 млн+42 776 / сут.
- Подавшие сигнал SOS в горах КБР туристы спускаются к селу Верхняя Балкария
- Мать погибшего в Подмосковье мальчика рассказала подробности о сыне
- ФАС снизила цены на ряд лекарственных препаратов
- Иск Костюшкина к Монеточке рассмотрят в Басманном суде Москвы
- «Спутник Лайт» одобрили в Тунисе в качестве универсального бустера
- Талибы хотят назначить посла в Москве
- «Спартак» объявил о переходе полузащитника Ломовицкого в «Рубин»
- Ректора «Шанинки» Зуева вернули в СИЗО
- Крым на новогодних праздниках посетят более 300 тысяч туристов
- Польские пограничники сообщили о выстрелах на белорусской стороне
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru