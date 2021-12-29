Мосгорсуд ликвидировал центр «Мемориал»

Иски о ликвидации обоих структур «Мемориала» подали соответственно Генеральная прокуратура и прокуратура Москвы. По оценке ведомства, международный «Мемориал» искажает память о Великой Отечественной войне и «создает лживый образ СССР как террористического государства». Кроме того, эксперты прокуратуры выявили в деятельности правозащитного центра оправдание террористических и экстремистских организаций.

В беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте, журналист и публицист Николай Сванидзе назвал ликвидацию организации «позорным» решением, направленным на «вымарывание истории».

«По–видимому, «Мемориал» мешал силовым структурам и органам госбезопасности наложить свою лапу на страну. Это такая метка, они метят территорию. Это абсолютно позорное демонстративное решение, направленное на вымарывание нашей исторической и человеческой памяти. При этом, конечно, «Мемориал» невозможно ликвидировать по сути. Он продолжит работать, но это будет трудно. Считается, что память о репрессиях очерняет наше прошлое, хотя правда очернять не может», - уверен собеседник «Радиоточки НСН».



