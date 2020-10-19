Мосгорсуд допустит прессу на заседание по делу Ефремова

Мосгорсуд не будет ограничивать допуск представителей СМИ на рассмотрение апелляционных жалоб на приговор Михаилу Ефремову, несмотря на введенные из-за COVID-19 ограничения. Об этом рассказала пресс-секретарь суда Ульяна Солопова, пишет РИА Новости.

Она подчеркнула, что с учетом требований по соблюдению социальной дистанции и числа посадочных мест в зале смогут разместиться 45 слушателей, при этом строго по одному представителю от одного издания. Солопова напомнила, что зайти в суд можно только в масках и перчатках.

Напомним, заседание по делу Ефремова пройдет 20 октября.

На минувшей неделе Мосгорсуд ограничил режим работы столичных судов из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Ограничения коснулись и доступа в здания судов представителей СМИ.

Ефремов исповедовался и причастился в храме СИЗО

Пресненский суд столицы 8 сентября признал Ефремова виновным по делу о смертельном ДТП в центре Москвы – авария произошла в начале июня. Актера приговорили к 8 годам лишения свободы. Обвинение требовало осудить Ефремова на 11 лет, напоминают Известия.

Ранее стало известно, что Ефремов подал новую жалобу на свой приговор. В апелляции актёр выражает раскаяние в содеянном, отмечает Газета.ру. Артист также пожаловался на давление со стороны адвоката Эльмана Пашаева, который тогда представлял его интересы в суде и настоял на том, чтобы Ефремов отказался от признательных показаний.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СмертьДТПЗаседаниеСудМихаил Ефремов
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