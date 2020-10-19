Мосгорсуд допустит прессу на заседание по делу Ефремова

Мосгорсуд не будет ограничивать допуск представителей СМИ на рассмотрение апелляционных жалоб на приговор Михаилу Ефремову, несмотря на введенные из-за COVID-19 ограничения. Об этом рассказала пресс-секретарь суда Ульяна Солопова, пишет РИА Новости.

Она подчеркнула, что с учетом требований по соблюдению социальной дистанции и числа посадочных мест в зале смогут разместиться 45 слушателей, при этом строго по одному представителю от одного издания. Солопова напомнила, что зайти в суд можно только в масках и перчатках.

Напомним, заседание по делу Ефремова пройдет 20 октября.

На минувшей неделе Мосгорсуд ограничил режим работы столичных судов из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Ограничения коснулись и доступа в здания судов представителей СМИ.