Ефремов исповедовался и причастился в храме СИЗО
Михаил Ефремов, приговорённый Пресненским судом Москвы к восьми годам колонии общего режима, посетил храм в следственном изоляторе, где сейчас содержится. Об этом информирует RT со ссылкой на Общественную наблюдательную комиссию столицы.
Визит в церковь актёр приурочил к празднику Покрова Пресвятой Богородицы, который отмечается Русской православной церковью 14 октября. Артист прошёл таинство исповеди и причастился за литургией.
Михаил Ефремов рассказал посетившим его правозащитникам, что искренне раскаялся в содеянном и ожидает сейчас рассмотрения апелляции на приговор. Заслуженный артист РФ также рассказал, что всё ещё получает много писем, до 30 – 40 каждый день. Отвечать на все он не успевает.
Что касается общего быта в СИЗО, то Ефремов не на что не жалуется. Он ходит на прогулки, однако в пинг-понг, вопреки сообщениям СМИ, не играет. Актёр пока содержится в СИЗО № 5, известном как «Водник».
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