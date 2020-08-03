Мосгорсуд отменил приговор Мамаеву, оправдав за хулиганство

Московский городской суд принял решение об отмене приговора футболисту Павлу Мамаеву по статье о хулиганстве. Дело передано в первую инстанцию на новое слушание, передает ТАСС. Обвинительный приговор футболисту Александру Кокорину оставлен в силе.

При этом в Мосгорсуде было заявлено, то Мамаев может рассчитывать на реабилитацию после оправдания по делу о хулиганстве. Ему заменили реальный срок исправительными работами на один год по статье о побоях.

Адвокаты Кокорина и Мамаева намерены обжаловать повторное решение Мосгорсуда по делу о хулиганстве и побоях. Так, защитник Кокорина настаивает, что его действия нельзя квалифицировать как хулиганство.