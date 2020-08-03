Мосгорсуд отменил приговор Мамаеву, оправдав за хулиганство
Московский городской суд принял решение об отмене приговора футболисту Павлу Мамаеву по статье о хулиганстве. Дело передано в первую инстанцию на новое слушание, передает ТАСС. Обвинительный приговор футболисту Александру Кокорину оставлен в силе.
При этом в Мосгорсуде было заявлено, то Мамаев может рассчитывать на реабилитацию после оправдания по делу о хулиганстве. Ему заменили реальный срок исправительными работами на один год по статье о побоях.
Адвокаты Кокорина и Мамаева намерены обжаловать повторное решение Мосгорсуда по делу о хулиганстве и побоях. Так, защитник Кокорина настаивает, что его действия нельзя квалифицировать как хулиганство.
8 октября 2018 года Мамаев и Кокорин вместе с друзьями стали зачинщиками двух драк в центре Москвы. В результате четвёрку привлекли к уголовной ответственности, футболисты провели в колонии около 1 года.
Как отмечает «Свободная пресса», оба футболиста ныне вернулись к игровой карьере. Мамаев играет в «Ростове», а Кокорин подписал контракт с московским «Спартаком» после истечения срока соглашения с «Зенитом». По информации СМИ, 29-летний Александр будет получать 3 миллиона евро в год. Кроме того, ему дадут 2,5 миллиона евро подъемных.
Бывший полузащитник красно-белых Александр Мостовой назвал эти суммы «космическими». В комментарии Rusfootball он подчеркнул, что в Российской премьер-лиге мало кто достоин таких денег, в том числе, и Кокорин. При этом, по словам Мостового, такая ситуация— это вина не футболистов, а тех, кто им платит.
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