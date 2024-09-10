Мосгоризбирком признал выборы депутатов МГД восьмого созыва состоявшимися

Председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова заявила, что в Мосгордуму «избрано 45 депутатов по одномандатным избирательным округам».

Уточняется, что участие в выборах депутатов Мосгордумы приняли 3 155 663 избирателя, в том числе 3 009 865 человек - с помощью электронного и дистанционного электронного голосования.

«Жалоб, связанных с нарушением порядка голосования, на сегодняшний день к нам не поступило, также – ни одной жалобы на нарушение порядка подведения итогов голосования и результатов выборов», – заключила Кузнецова.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что выборы, прошедшие в стране в Единый день голосования 6-8 сентября, соответствовали всем правилам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

