Мосгоризбирком признал выборы депутатов МГД восьмого созыва состоявшимися
Выборы депутатов Московской городской думы восьмого созыва признаны состоявшимися. Как сообщает пресс-служба столичного правительства, такое решение было принято на заседании Московской городской избирательной комиссии.
Председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова заявила, что в Мосгордуму «избрано 45 депутатов по одномандатным избирательным округам».
Уточняется, что участие в выборах депутатов Мосгордумы приняли 3 155 663 избирателя, в том числе 3 009 865 человек - с помощью электронного и дистанционного электронного голосования.
«Жалоб, связанных с нарушением порядка голосования, на сегодняшний день к нам не поступило, также – ни одной жалобы на нарушение порядка подведения итогов голосования и результатов выборов», – заключила Кузнецова.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что выборы, прошедшие в стране в Единый день голосования 6-8 сентября, соответствовали всем правилам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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