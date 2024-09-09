Более 1,7 млн москвичей выиграли в розыгрышах программы «Миллион призов»

По итогу трех розыгрышей в рамках акции «#ВыбираемВместе2024 — Москва» программы «Миллион призов» победителями стали свыше 1,7 миллиона человек.

Уточняется, что призы разыграли случайным образом с помощью специального оборудования. У участников голосования была возможность получить тысячу, три тысячи или пять тысяч баллов. Отдельные категории участников голосования онлайн, которые не стали победителями основного розыгрыша, получили гарантированные призы. Помимо прочего по одной тысяче призовых баллов было начислено впервые голосовавшим онлайн и москвичам старше 60 лет.

Выигранные баллы можно перевести на баланс карты «Тройка», обменять на скидки в магазинах и заведениях Москвы, покупку билетов в музей или театр, либо перевести на благотворительность.

Также в рамках акции были разыграны и дополнительные призы. Так, 15 тысяч человек получили скидку в размере 15 тысяч баллов на приобретение товаров и услуг партнеров акции в одной из трех категорий, таких как «Путешествия и культура», «Техника для дома» и «Спорт».

Победители акции могут получить выигранные баллы, активировав уникальный код участника на сайте «Миллион призов». Для этого необходимо зайти на страницу акции, авторизоваться и нажать кнопку «Активировать код». Сделать это необходимо до 30 сентября, а обмен баллов на промокод будет доступен до 14 декабря 2024 года.

Призовые баллы выиграны участниками электронного голосования на выборах депутатов Мосгордумы, муниципальных депутатов ТиНАО и района Куркино.

